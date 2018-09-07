В Бийске разрушается еще один исторический памятник

mavit
Автор: mavit Сентябрь 7, 2018 17:45

В Бийске разрушается еще один исторический памятник

Уже несколько аукционов признаны несостоявшимися

В Бийске разрушается еще один исторический памятник

Памятник архитектуры в Бийске подрядчики отказываются ремонтировать, сообщают «Наши Новости».

Многоквартирный дом №58з по улице Казанцевых постепенно разрушается. Его жильцы сообщают о лужах, которые образуются в подъездах и квартирах. С трудом они добились того, чтобы дом попал в программу капремонта. А после вмешательства прокуратуры дом продвинули в очереди.

Но теперь перед собственниками стоит еще одна задача – найти подрядчика. Строительные компании отказываются браться за объект, поскольку сумма в смете очень маленькая – 1 млн рублей. Подрядчики так и говорят, что они не специализируются на благотворительности. Вот и вынуждены жильцы дома сами браться за работу, заделывать дыры на крыше.

Отметим, что документация прошла госэкспертизу. А местные жители с июля увеличили взносы вдвое. Теперь они намерены обращаться за помощью к краевым властям.

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 7, 2018 17:45
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