В Бийске разъяренная пациентка отругала врачей за медлительность

mavit
Автор: mavit Ноябрь 1, 2017 23:45

В Бийске разъяренная пациентка отругала врачей за медлительность

Доводы бийчанки признаны необоснованными

В Бийске разъяренная пациентка отругала врачей за медлительность

Бийчанка оскорбила бригаду врачей, которые пытались оказать ей медицинскую помощь, за медлительность. Женщину признали виновной и обязали оплатить штраф.

По данным прокуратуры, 20 июля текущего года женщина почувствовала себя плохо и вызвала врачей. Прибывшая на вызов бригада не смогла пройти в дом из-за собак, которые находилсь во дворе. Когда через некоторое время на улицу вышла хозяйка, она с порога стала оскорблять врачей, используя грубую нецензурную брань. Женщина разозлилась из-за долгого ожидания. 

Известно, что медпомощь бийчанка все-таки получила.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 1, 2017 23:45
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