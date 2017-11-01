В Бийске разъяренная пациентка отругала врачей за медлительность

Доводы бийчанки признаны необоснованными

Бийчанка оскорбила бригаду врачей, которые пытались оказать ей медицинскую помощь, за медлительность. Женщину признали виновной и обязали оплатить штраф.

По данным прокуратуры, 20 июля текущего года женщина почувствовала себя плохо и вызвала врачей. Прибывшая на вызов бригада не смогла пройти в дом из-за собак, которые находилсь во дворе. Когда через некоторое время на улицу вышла хозяйка, она с порога стала оскорблять врачей, используя грубую нецензурную брань. Женщина разозлилась из-за долгого ожидания.

Известно, что медпомощь бийчанка все-таки получила.