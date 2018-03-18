В Бийске трамвай сбил пожилого мужчину

Пенсионер шел по трамвайным путям

Трамвай сбил пожилого бийчанина, который шел по путям без цели перехода проезжей части.

Как сообщили АиФ-Алтай в краевой ГИБДД, инцидент произошел в 08:45 часов 13 марта на ул. Красильникова. Наезд на мужчину 1939 года рождения совершил водитель трамвая №193, мужчина 1967 года рождения. Трамвай ехал со стороны пер. Комсомольского в сторону пер. Перевозного.

Пенсионер получил телесные повреждения, но госпитализация ему не потребовалась.