В Бийске трамвай сбил пожилого мужчину

Пенсионер шел по трамвайным путям
Трамвай сбил пожилого бийчанина, который шел по путям без цели перехода проезжей части.
Как сообщили АиФ-Алтай в краевой ГИБДД, инцидент произошел в 08:45 часов 13 марта на ул. Красильникова. Наезд на мужчину 1939 года рождения совершил водитель трамвая №193, мужчина 1967 года рождения. Трамвай ехал со стороны пер. Комсомольского в сторону пер. Перевозного.
Пенсионер получил телесные повреждения, но госпитализация ему не потребовалась.
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Никита
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ИРИНА СОКОЛОВА
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