В Бийске в результате обрушения потолка в доме погиб мужчина

Спасатели предполагают, что потолок обрушился, когда мужчина спал
64-летний бийчанин погиб в собственном доме в результате обрушения потолка, сообщает пресс-служба администрации города.
Тело мужчины со следами ранения головы обнаружили спасатели спустя несколько дней после ЧП. Экстренные службы вызвали соседи, которым показалось странным, что в соседнем доме круглосуточно горит свет.
В ходе осмотра места трагедии специалисты заметили потолочную балку со следами горения. Как рассказывают соседи, после пожара, который случился несколько лет назад, балку менять не стали, а спрятали под обшивкой. В итоге поврежденная конструкция и обрушилась.
Погибшего местные жители характеризуют положительно. Поскольку мужчина проживал один, следствие устанавливает родственников.
Читайте также
- Япония выделила 1,85 млрд долларов помощи украинской армии 0 14.Дек
- МЧС напоминает жителям Алтая о правилах безопасности во время ледостава 0 02.Ноя
- На сибиряка, обнаружившего арсенал армии Колчака, возбудили уголовное дело 0 12.Дек
- На Алтае 5-месячный ребенок скончался из-за совместного сна с матерью 0 05.Янв
- Грузовик, перевозивший новые автомобили, слетел с трассы под Барнаулом 0 29.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Александр
Очень сложно найти какую либо работу за границей. Нужно очень много документов, да и вообще, вакансию трудно где-то найти.Читать статью
-
ЕГОР
я хочю поступить на сварщика на базе 9 классаЧитать статью
-
Данил Сафронов
У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…Читать статью
-
Артем
Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культурыЧитать статью
-
Лена
Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий