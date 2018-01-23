В Бийске в результате обрушения потолка в доме погиб мужчина

mavit
Автор: mavit Январь 23, 2018 05:45

В Бийске в результате обрушения потолка в доме погиб мужчина

Спасатели предполагают, что потолок обрушился, когда мужчина спал

В Бийске в результате обрушения потолка в доме погиб мужчина

64-летний бийчанин погиб в собственном доме в результате обрушения потолка, сообщает пресс-служба администрации города.

Тело мужчины со следами ранения головы обнаружили спасатели спустя несколько дней после ЧП. Экстренные службы вызвали соседи, которым показалось странным, что в соседнем доме круглосуточно горит свет.

В ходе осмотра места трагедии специалисты заметили потолочную балку со следами горения. Как рассказывают соседи, после пожара, который случился несколько лет назад, балку менять не стали, а спрятали под обшивкой. В итоге поврежденная конструкция и обрушилась.

Погибшего местные жители характеризуют положительно. Поскольку мужчина проживал один, следствие устанавливает родственников.

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mavit
Автор: mavit Январь 23, 2018 05:45
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