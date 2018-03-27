В Бийске затопило улицы и дворы из-за аномального количества осадков

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Паводок в Алтайском крае

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение

После снегопада, а затем и дождя 26 марта на улицах города Бийска начался настоящий потоп. Талые воды затопили улицы и дворы. Автомобилисты и пешеходы жалуются на сложную обстановку на дорогах.

© Бийский рабочий / Елена Демина

© Бийский рабочий / Елена Демина

© Бийский рабочий / Елена Демина

© Бийский рабочий / Елена Демина

© Бийский рабочий / Елена Демина

© Бийский рабочий / Елена Демина

АиФ-Алтай уже писал, что в одном из домов Бийска талые воды затопили подъезд. Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме на улице МПС. Коммунальщики частично откачали воду, но проблема осталась.

Судя по тому, что погода ухудшилась, новых подтоплений не избежать. По словам старожилов, подобного они давно не наблюдали.

Семь населенных пунктов подтоплено в Алтайском крае

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