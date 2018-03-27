В Бийске затопило улицы и дворы из-за аномального количества осадков

mavit
Автор: mavit Март 27, 2018 11:45

В Бийске затопило улицы и дворы из-за аномального количества осадков


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В Бийске затопило улицы и дворы из-за аномального количества осадков

После снегопада, а затем и дождя 26 марта на улицах города Бийска начался настоящий потоп. Талые воды затопили улицы и дворы. Автомобилисты и пешеходы жалуются на сложную обстановку на дорогах.

  • В Бийске затопило улицы и дворы из-за аномального количества осадков

    © Бийский рабочий / Елена Демина

  • В Бийске затопило улицы и дворы из-за аномального количества осадков

    © Бийский рабочий / Елена Демина

  • В Бийске затопило улицы и дворы из-за аномального количества осадков

    © Бийский рабочий / Елена Демина

  • В Бийске затопило улицы и дворы из-за аномального количества осадков

    © Бийский рабочий / Елена Демина

  • В Бийске затопило улицы и дворы из-за аномального количества осадков

    © Бийский рабочий / Елена Демина

  • В Бийске затопило улицы и дворы из-за аномального количества осадков

    © Бийский рабочий / Елена Демина

АиФ-Алтай уже писал, что в одном из домов Бийска талые воды затопили подъезд. Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме на улице МПС. Коммунальщики частично откачали воду, но проблема осталась.

Судя по тому, что погода ухудшилась, новых подтоплений не избежать. По словам старожилов, подобного они давно не наблюдали.

В Бийске затопило улицы и дворы из-за аномального количества осадков

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mavit
Автор: mavit Март 27, 2018 11:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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