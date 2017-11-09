В Бийском районе с 13 октября разыскивают 82-летнюю пенсионерку

Женщину ищут волонтеры «Лиза Алерт»
82-летнюю Надежду Шершенко разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Пенсионерка пропала 13 октября в пос. Сорокино Бийского района. Ее приметы: худощавое телосложение, рост 158 см, светлые волосы и глаза. В чем была одета – неизвестно.
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