В Бийском районе с 13 октября разыскивают 82-летнюю пенсионерку

Женщину ищут волонтеры «Лиза Алерт»

82-летнюю Надежду Шершенко разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Пенсионерка пропала 13 октября в пос. Сорокино Бийского района. Ее приметы: худощавое телосложение, рост 158 см, светлые волосы и глаза. В чем была одета – неизвестно.