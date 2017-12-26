В Благовещенском районе наказали должностных лиц за мусор на кладбищах

Проверка была проведена в 2017 году

Содержание общественных кладбищ на территории Благовещенского района не удовлетворило краевую прокуратуру.

Проверка показала, что площадки для сбора мусора не организованы, из-за чего мусор оставляли в не отведенных для этого местах.

Это послужило основанием привлечь к административной ответственности 10 должностных лиц, которые отвечали за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения при организации ритуальных услуг.