В Благовещенском районе наказали должностных лиц за мусор на кладбищах

mavit
Автор: mavit Декабрь 26, 2017 17:45

В Благовещенском районе наказали должностных лиц за мусор на кладбищах

Проверка была проведена в 2017 году

В Благовещенском районе наказали должностных лиц за мусор на кладбищах

Содержание общественных кладбищ на территории Благовещенского района не удовлетворило краевую прокуратуру.

Проверка показала, что площадки для сбора мусора не организованы, из-за чего мусор оставляли в не отведенных для этого местах.

Это послужило основанием привлечь к административной ответственности 10 должностных лиц, которые отвечали за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения при организации ритуальных услуг.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 26, 2017 17:45
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