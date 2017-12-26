В Благовещенском районе наказали должностных лиц за мусор на кладбищах

Проверка была проведена в 2017 году
Содержание общественных кладбищ на территории Благовещенского района не удовлетворило краевую прокуратуру.
Проверка показала, что площадки для сбора мусора не организованы, из-за чего мусор оставляли в не отведенных для этого местах.
Это послужило основанием привлечь к административной ответственности 10 должностных лиц, которые отвечали за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения при организации ритуальных услуг.
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