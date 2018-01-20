В ДТП на алтайской трассе погиб водитель внедорожника

ДТП произошло в Топчихинском районе

Водитель Toyota Land Cruiser погиб в ДТП на трассе в Топчихинском районе, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по краю.

В 7:05 на трассе «Барнаул-Рубцовск-граница с Казахстаном» 68-летний водитель внедорожника, двигаясь со стороны г. Алейска в сторону Барнаула, на 86-м км столкнулся с Mitsubishi Fuso Fighter на полосе встречного движения. По данным ведомства, водитель не справился с управлением, и его занесло.

Водитель внедорожника скончался на месте аварии, 36-летний пассажир Toyota госпитализирован в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

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