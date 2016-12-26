В ДТП в Новоалтайске пострадали пять человек, в том числе дети

ДТП произошло 25 декабря.
Пять человек, в том числе несовершеннолетние дети, пострадали в ДТП, которое произошло в Новоалтайске 25 декабря, сообщает ГУ МВД России по краю.
Столкнулись автомобили Nissan Tiida и Toyota Ipsum. Среди пострадавших 40-летний водитель и два пассажира Nissan, а также два несовершеннолетних ребенка (2008 и 2014 г.р.). По данным ведомства, дети находились в Toyota в детских автокреслах.
Все пострадавшие находятся в больнице. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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