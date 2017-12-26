В ГИБДД сообщили подробности массовой аварии на ул. Попова в Барнауле

Из-за аварии образовалась огромная пробка
Движение на улице Попова было затруднено из-за массовой аварии, об этом сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.
22 декабря в 9:55 возле здания №218 столкнулись четыре транспортных средства, пострадавших нет. ДТП спровоцировало большую пробку на данном участке. Для регулирования движения на место прибыли сотрудники ДПС. В настоящее время движение автотранспорта бесперебойное.
Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на дорогах из-за гололеда и соблюдать скоростной режим.
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