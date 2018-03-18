В Камне-на-Оби мужчина упал с пожарной лестницы во время эвакуации

mavit
Автор: mavit Март 18, 2018 11:45

В Камне-на-Оби мужчина упал с пожарной лестницы во время эвакуации

Пострадавшего доставили в районную больницу

В Камне-на-Оби мужчина упал с пожарной лестницы во время эвакуации

Житель Камня-на-Оби упал с пожарной лестницы во время эвакуации из горящей квартиры. Сейчас он находится в центральной районной больнице.

ЧП произошло 13 марта на ул. Каменской, 128. Горела квартира на 2 этаже. Пожарные приставили лестницу к окну, хозяин начал спускаться, но сорвался и упал с высоты. У самой земли его успели подхватить огнеборцы.

По данным «Каменских известий», мужчина не получил травм во время падения, но обжег руки и лицо и отравился угарным газом.

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mavit
Автор: mavit Март 18, 2018 11:45
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