В Камне-на-Оби мужчина упал с пожарной лестницы во время эвакуации

Пострадавшего доставили в районную больницу
Житель Камня-на-Оби упал с пожарной лестницы во время эвакуации из горящей квартиры. Сейчас он находится в центральной районной больнице.
ЧП произошло 13 марта на ул. Каменской, 128. Горела квартира на 2 этаже. Пожарные приставили лестницу к окну, хозяин начал спускаться, но сорвался и упал с высоты. У самой земли его успели подхватить огнеборцы.
По данным «Каменских известий», мужчина не получил травм во время падения, но обжег руки и лицо и отравился угарным газом.
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Никита
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ИРИНА СОКОЛОВА
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