В Камне-на-Оби мужчина упал с пожарной лестницы во время эвакуации

Пострадавшего доставили в районную больницу

Житель Камня-на-Оби упал с пожарной лестницы во время эвакуации из горящей квартиры. Сейчас он находится в центральной районной больнице.

ЧП произошло 13 марта на ул. Каменской, 128. Горела квартира на 2 этаже. Пожарные приставили лестницу к окну, хозяин начал спускаться, но сорвался и упал с высоты. У самой земли его успели подхватить огнеборцы.

По данным «Каменских известий», мужчина не получил травм во время падения, но обжег руки и лицо и отравился угарным газом.