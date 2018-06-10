В Камне-на-Оби нашли пропавшую 15-летнюю воспитанницу детдома

Девочка пропала 27 мая
15-летнюю воспитанницу детского дома, пропавшую 27 мая 2018 года, нашли в Камне-на-Оби 5 июня.
В последние два года девочка неоднократно уходила из социального учреждения, ее находили живой и невредимой.
Как сообщили АиФ-Алтай в СУ СКР по Алтайскому краю, доследственная проверка по факту исчезновения ребенка пока не завершена, она продлится 30 дней.
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