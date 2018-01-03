В Камне-на-Оби полицейского вызвали в больницу, чтобы публично оскорбить

Осуждена местная жительница
Жительница Камня-на-Оби, оскорбившая полицейского, приговорена к 120 часам исправительных работ.
Инцидент произошел в приемном отделении районной больницы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина вызвала полицию. Когда в медучреждение прибыл сотрудник ППС, обвиняемая начала его оскорблять, используя грубую нецензурную брань.
Как позже выяснилось, ее поведение было вызвано негативным отношением к сотрудникам полиции.
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