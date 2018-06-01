В Камне-на-Оби пропала 15-летняя девочка

mavit
Автор: mavit Июнь 1, 2018 17:45

В Камне-на-Оби пропала 15-летняя девочка

Ее местонахождение не известно с 27 мая

В Камне-на-Оби пропала 15-летняя девочка

15-летняя Юлия Черникова пропала в Камне-на-Оби.

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», местонахождение девочки не известно с 27 мая.

Ее приметы: худощавая, рост 168 см, волосы русые ниже плеч, карие глаза. Была в синих лосинах, белых кедах и светло-зеленой толстовке.

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 1, 2018 17:45
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  • Саша

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  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

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