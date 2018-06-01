В Камне-на-Оби пропала 15-летняя девочка

Ее местонахождение не известно с 27 мая
15-летняя Юлия Черникова пропала в Камне-на-Оби.
Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», местонахождение девочки не известно с 27 мая.
Ее приметы: худощавая, рост 168 см, волосы русые ниже плеч, карие глаза. Была в синих лосинах, белых кедах и светло-зеленой толстовке.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
Саша
Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дентЧитать статью
-
Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?Читать статью
-
Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?Читать статью
-
Ульяна
Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?Читать статью
-
Ульяна
Как часто можно делать данную процедуру?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий