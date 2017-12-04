В медучреждении Барнаула обнаружили фальшивую 5-тысячную купюру

Фальшивая купюра изъята из оборота
Поддельную купюру достоинством 5 000 рублей обнаружили в медицинском учреждении Барнаула, сообщает краевое управление МВД России.
Купюру обнаружили сотрудники учреждения в конце рабочего дня, когда проверяли денежные средства, поступившие от клиентов, на счетно-сортировочной машине. Опасение сотрудников компании подтвердили и в финансово-кредитной организации.
Полиции предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также личность пациента, который расплатился фальшивой купюрой.
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