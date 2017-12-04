В медучреждении Барнаула обнаружили фальшивую 5-тысячную купюру

mavit
Автор: mavit Декабрь 4, 2017 05:45

В медучреждении Барнаула обнаружили фальшивую 5-тысячную купюру

Фальшивая купюра изъята из оборота

В медучреждении Барнаула обнаружили фальшивую 5-тысячную купюру

Поддельную купюру достоинством 5 000 рублей обнаружили в медицинском учреждении Барнаула, сообщает краевое управление МВД России.

Купюру обнаружили сотрудники учреждения в конце рабочего дня, когда проверяли денежные средства, поступившие от клиентов, на счетно-сортировочной машине. Опасение сотрудников компании подтвердили и в финансово-кредитной организации.

Полиции предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также личность пациента, который расплатился фальшивой купюрой.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Декабрь 4, 2017 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии