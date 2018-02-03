В Немецком районе произошло несколько порывов на теплотрассе

Школа и детский сад не принимают детей
Несколько порывов произошло на теплотрассе в с. Кусак Немецкого национального района в ночь на 31 января.
Как сообщает районная газета «Новое время», один порыв произошел прямо в котельной, второй – на пересечении улиц Энгельса и Молодежной. Затопило один из приусадебных участков.
Жители почувствовали холод еще ночью, утром 31 января школа и детский сад не принимали детей. На месте происшествия работают две аварийные бригады, также в село направлены сотрудники МЧС.
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