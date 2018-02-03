В Немецком районе произошло несколько порывов на теплотрассе

mavit
Автор: mavit Февраль 3, 2018 17:45

В Немецком районе произошло несколько порывов на теплотрассе

Школа и детский сад не принимают детей

В Немецком районе произошло несколько порывов на теплотрассе

Несколько порывов произошло на теплотрассе в с. Кусак Немецкого национального района в ночь на 31 января.

Как сообщает районная газета «Новое время», один порыв произошел прямо в котельной, второй – на пересечении улиц Энгельса и Молодежной. Затопило один из приусадебных участков.

Жители почувствовали холод еще ночью, утром 31 января школа и детский сад не принимали детей. На месте происшествия работают две аварийные бригады, также в село направлены сотрудники МЧС.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 3, 2018 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии