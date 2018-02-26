В Новоалтайске водителя автобуса судят за избиение пассажира монтировкой

Пассажиру причинен средней тяжести вред здоровью
Водителю маршрутного автобуса в Новоалтайске грозит до 5 лет лишения свободы за избиение пассажира.
Как сообщает региональная прокуратура, конфликт, начавшийся между водителем и пассажиром в салоне маршрутки, продолжился на остановке. Обвиняемый избил обидчика монтировкой, причинив последнему средней тяжести вред здоровью.
Уголовное дело в отношении 52-летнего водителя направлено в суд.
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