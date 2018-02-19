В одном из сел Алтая в многоквартирном доме нет воды уже третью неделю

Собственники восьми квартир написали жалобу в прокуратуру

Жильцы многоквартирного дома в поселке Малиновое Озеро остались без водоснабжения, сообщает сайт Михайловского информационного центра.

Из-за низких температур в январе перемерз водопровод, и подача воды была прекращена в квартиры. Собственники вызвали ООО «Тепловодоснабжение». Вот только коммунальщики так и не смогли добраться до общедомовых коммуникаций здания, которые находятся на первом этаже. Дело в том, что этаж занимает магазин, а предприниматель отказался пускать незванных гостей в помещение.

Отогреть водопровод пытаются со стороны уличного колодца. Но добраться до трубы проблематично, поскольку земля сильно промерзла.

По словам местных жителей, шесть лет назад они уже сталкивались с такой же проблемой. Тогда жильцы жили без воды два месяца. Проблема решилась, когда предприниматель разрешил сдвинуть стеллажи и отогреть водопроводную трубу.

Жильцы многоквартирного дома написали жалобу в прокуратуру. Пока же некоторые собственники переехали к родственникам, другие берут воду в соседних домах.