В одном из сел Алтая в многоквартирном доме нет воды уже третью неделю

mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 11:45

В одном из сел Алтая в многоквартирном доме нет воды уже третью неделю

Собственники восьми квартир написали жалобу в прокуратуру

В одном из сел Алтая в многоквартирном доме нет воды уже третью неделю

Жильцы многоквартирного дома в поселке Малиновое Озеро остались без водоснабжения, сообщает сайт Михайловского информационного центра.

Из-за низких температур в январе перемерз водопровод, и подача воды была прекращена в квартиры. Собственники вызвали ООО «Тепловодоснабжение». Вот только коммунальщики так и не смогли добраться до общедомовых коммуникаций здания, которые находятся на первом этаже. Дело в том, что этаж занимает магазин, а предприниматель отказался пускать незванных гостей в помещение.

Отогреть водопровод пытаются со стороны уличного колодца. Но добраться до трубы проблематично, поскольку земля сильно промерзла.

По словам местных жителей, шесть лет назад они уже сталкивались с такой же проблемой. Тогда жильцы жили без воды два месяца. Проблема решилась, когда предприниматель разрешил сдвинуть стеллажи и отогреть водопроводную трубу.

Жильцы многоквартирного дома написали жалобу в прокуратуру. Пока же некоторые собственники переехали к родственникам, другие берут воду в соседних домах.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • володя

    володя

    Женьку спасать надо а не деньги на нем зарабатывать

    Читать статью
  • Алексей Студентов

    Алексей Студентов

    Неплохо написано,рекомендую...

    Читать статью
  • Анна

    Анна

    А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образование

    Читать статью

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии