В одном из сел Алтая в многоквартирном доме нет воды уже третью неделю
Собственники восьми квартир написали жалобу в прокуратуру
Жильцы многоквартирного дома в поселке Малиновое Озеро остались без водоснабжения, сообщает сайт Михайловского информационного центра.
Из-за низких температур в январе перемерз водопровод, и подача воды была прекращена в квартиры. Собственники вызвали ООО «Тепловодоснабжение». Вот только коммунальщики так и не смогли добраться до общедомовых коммуникаций здания, которые находятся на первом этаже. Дело в том, что этаж занимает магазин, а предприниматель отказался пускать незванных гостей в помещение.
Отогреть водопровод пытаются со стороны уличного колодца. Но добраться до трубы проблематично, поскольку земля сильно промерзла.
По словам местных жителей, шесть лет назад они уже сталкивались с такой же проблемой. Тогда жильцы жили без воды два месяца. Проблема решилась, когда предприниматель разрешил сдвинуть стеллажи и отогреть водопроводную трубу.
Жильцы многоквартирного дома написали жалобу в прокуратуру. Пока же некоторые собственники переехали к родственникам, другие берут воду в соседних домах.
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