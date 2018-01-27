В отдаленное село Алтайского края в разгар дня зашли лесные волки

Одного из сельчан вожак стаи чуть не сбил с ног

К селу Бугрышиха, где проживает около 100 человек, в разгар аномальных холодов из-за мороза, а возможно и голода, вышла стая волков. Они подошли вплотную к крайним домам поселения.

Это произошло среди белого дня на глазах у изумлённых сельчан. Более того, один из наиболее крупных хищников, по всей видимости, вожак, пробежал по сельской улице, чуть не сбив при этом проходящего по ней сельчанина.

«Снега в этом году практически нет, — рассказал один из жителей села Владимир Долгих. – Поэтому кони у нас до сих пор тибинюют, то есть вольно ходят в окрестностях села в поисках корма. И вот один из этих волков прошёл через середину нашего табуна. Но, наверное, это был очень старый хищник, так как он лошадей не тронул, и лошади его не испугались. Мы с соседом Русланом Усовым наблюдали в бинокли за стаей, и видели четырёх волков, игравших друг с другом недалеко от околицы».

Были ли случаи, когда волки резали домашний скот? Были, но давно. Старики говорили, это произошло потому, что охотники разорили волчье логово, вот волчица и приходила мстить. На этот раз всё закончилось благополучно. Хищники ушли назад в лес, об их новых визитах в село пока ничего не слышно.