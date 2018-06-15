В пригороде Барнаула от удара молнии загорелся жилой дом

ЧП произошло в поселке Октябрьский

Частный дом загорелся от удара молнии в барнаульском поселке, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.

ЧП произошло в поселке Октябрьский 10 июня вечером. В крышу жилого дома по улице Мозаичная ударила молния, в результате чего произошел пожар.

На месте находятся пожарные. Очевидцы происшествия сняли случившееся на видео.