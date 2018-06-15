В пригороде Барнаула от удара молнии загорелся жилой дом

ЧП произошло в поселке Октябрьский
Частный дом загорелся от удара молнии в барнаульском поселке, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
ЧП произошло в поселке Октябрьский 10 июня вечером. В крышу жилого дома по улице Мозаичная ударила молния, в результате чего произошел пожар.
На месте находятся пожарные. Очевидцы происшествия сняли случившееся на видео.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
- Украл, съел – в тюрьму: Пьяный барнаулец украл пакет с продуктами у пенсионерки 0 25.Окт
- Азербайджанские власти попались на подкупе председателя ПАСЕ 0 19.Дек
- В Барнауле после исчезновения школьницы возбудили дело по статье «убийство» 0 07.Апр
- Алтайская предпринимательница выплатит 19 млн рублей за порчу земель 0 22.Дек
- В Алтайском крае перекрыли еще одну автодорогу из-за подтопления 0 12.Апр
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
Иван
Супер)Читать статью
-
Наталья
подобное притягивает подобное. Мы были в музее и все остались в восторге.Читать статью
-
Саша
Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дентЧитать статью
-
Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?Читать статью
-
Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий