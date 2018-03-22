В районе Старого моста в Барнауле нашли тело мужчины

mavit
Автор: mavit Март 22, 2018 23:45

В районе Старого моста в Барнауле нашли тело мужчины

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство»

В районе Старого моста в Барнауле нашли тело мужчины

Барнаулец, выгуливавший собаку в лесном массиве за Старым мостом, нашел тело 49-летнего мужчины.

По данным регионального СКР, мужчина был убит в декабре прошлого года. По подозрению в преступлении задержан его работодатель. По версии следствия, 56-летний владелец автомастерской поссорился со своим подчиненным из-за денег. В гневе он ударил мужчину монтировкой по голове и вывез тело в багажнике своей машины за мост через реку Обь. Через два месяца, 9 марта, тело нашел барнаулец, который гулял с собакой в той местности.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело «убийство».

Читайте также

mavit
Автор: mavit Март 22, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • шох

    шох

    как скачать игры

    Читать статью
  • умарл

    умарл

    лучше не бывает

    Читать статью
  • Никита

    Никита

    Коуть игра работает круто придумали Скачиваем

    Читать статью

  • Невозможно смириться с уходом Дмитрия Александровича, он был великим оперным певцом, таковым и останется в веках.

    Читать статью
  • ИРИНА СОКОЛОВА

    ИРИНА СОКОЛОВА

    МЫ,ПОКЛОННИКИ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ХВОРОСТОВСКОГО,ОЧЕНЬ РАДЫ,ЧТО ,,,,ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНО ТВОРЧЕСТВО ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА....!!!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДМИТРИЮ...А РОДИТЕЛЯМ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И НИЗКИЙ…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии