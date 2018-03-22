В районе Старого моста в Барнауле нашли тело мужчины

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство»
Барнаулец, выгуливавший собаку в лесном массиве за Старым мостом, нашел тело 49-летнего мужчины.
По данным регионального СКР, мужчина был убит в декабре прошлого года. По подозрению в преступлении задержан его работодатель. По версии следствия, 56-летний владелец автомастерской поссорился со своим подчиненным из-за денег. В гневе он ударил мужчину монтировкой по голове и вывез тело в багажнике своей машины за мост через реку Обь. Через два месяца, 9 марта, тело нашел барнаулец, который гулял с собакой в той местности.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело «убийство».
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