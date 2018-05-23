В Ребрихинском районе местные жители устроили пожар в лесу

mavit
Автор: mavit Май 23, 2018 17:45

В Ребрихинском районе местные жители устроили пожар в лесу

В регионе с начала пожароопасного сезона зафиксировано 14 лесных пожаров

В Ребрихинском районе местные жители устроили пожар в лесу

Причиной лесного пожара в Ребрихинском лесничестве стали местные жители, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии.

Возгорание заметил лесничий, о чем сообщил работникам лесного предприятия. Силами пятерых человек и четырех единиц техники пожар площадью 3,2 гектара был ликвидирован.

По данным, Минприроды, с начала пожароопасного сезона в крае произошло 14 пожаров, от огня пострадало 12,58 га. Как отмечают специалисты, в большинстве случаев виноваты люди.

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mavit
Автор: mavit Май 23, 2018 17:45
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