В Ребрихинском районе местные жители устроили пожар в лесу

В регионе с начала пожароопасного сезона зафиксировано 14 лесных пожаров

Причиной лесного пожара в Ребрихинском лесничестве стали местные жители, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии.

Возгорание заметил лесничий, о чем сообщил работникам лесного предприятия. Силами пятерых человек и четырех единиц техники пожар площадью 3,2 гектара был ликвидирован.

По данным, Минприроды, с начала пожароопасного сезона в крае произошло 14 пожаров, от огня пострадало 12,58 га. Как отмечают специалисты, в большинстве случаев виноваты люди.