В Республике Алтай 26 декабря снова произошло землетрясение

Магнитуда на этот раз составила 3,1

Землетрясение снова произошло в Республике Алтай 26 декабря.

По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, эпицентр располагался недалеко от Кош-Агача, примерно там же произошли толчки 25 декабря. Магнитуда сейсмособытия составила 3,1.

Напомним, ночью и утром 25 декабря в 20 км от с. Курай Кош-Агачского района зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3 и 2,9. В районе была создана комиссия для обследования социально-значимых объектов на предмет повреждений.