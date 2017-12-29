В Республике Алтай 26 декабря снова произошло землетрясение

Магнитуда на этот раз составила 3,1
Землетрясение снова произошло в Республике Алтай 26 декабря.
По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, эпицентр располагался недалеко от Кош-Агача, примерно там же произошли толчки 25 декабря. Магнитуда сейсмособытия составила 3,1.
Напомним, ночью и утром 25 декабря в 20 км от с. Курай Кош-Агачского района зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3 и 2,9. В районе была создана комиссия для обследования социально-значимых объектов на предмет повреждений.
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