В Рубцовске осудили парня за публикацию постов, реабилитирующих нацизм

mavit
Автор: mavit Январь 25, 2018 17:45

В Рубцовске осудили парня за публикацию постов, реабилитирующих нацизм

20-летнего молодого человека признали виновным по нескольким статьям

В Рубцовске осудили парня за публикацию постов, реабилитирующих нацизм

20-летнего молодого человека осудили за преступления экстремистского характера, сообщает региональный СКР.

Ему было предъявлено обвинение по нескольким статьям: «реабилитация нацизма», «возбуждение ненависти и вражды», «призыв к экстремистской деятельности».

Установлено, что в 2015 и 2016 годах парень публиковал на своей странице в соцсети материалы (тексты и картинки), которые реабилитируют нацизм. По словам экспертов, тексты «содержат признаки одобрения преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси и заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Кроме того, он распространял информацию, выражающую негативное отношение к памятным датам России, и призывал своих подписчиков к экстремистской деятельности.

Суд приговорил его к 1 году 9 месяцам принудительных работ. Кроме того, в доход государства будет удерживаться 10% его зарплаты.

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mavit
Автор: mavit Январь 25, 2018 17:45
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