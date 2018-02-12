В Сибири не без медведя. Семь историй о визитах диких зверей в сёла

Дикие звери в Алтайском крае массово по улицам не шастают, хотя иногда людей навещают.

Публикация на сайте altai.aif.ru о волках, пришедших в разгар январских морозов в село Бугрышиха Курьинского района, вызвала всплеск читательских обсуждений. Были даже сомнения в правдивости истории.

Чтобы убедить общественность в том, что лесные звери захаживают в гости к сельчанам не так уж и редко, редакция АиФ-Алтай решила рассказать о наиболее запомнившихся жителям Курьинского района подобных встречах, случившихся в последние годы.

Лесные «братья»

А начнём рассказ со случая в Бугрышихе. В этом отдалённом селе около 100 жителей. Многие из них недавно с изумлением наблюдали, как на сельскую окраину пожаловала стая волков. Хищники подошли к самым крайним домам. Произошло это среди белого дня. Более того, самый крупный хищник, по всей видимости, вожак, пробежал по сельской улице, чуть не сбив проходящего мужчину.

«Снега в этом году практически нет, – рассказал житель Бугрышихи Владимир Долгих. – Поэтому кони у нас до сих пор тибинюют, то есть вольно ходят в окрестностях села в поисках корма. И вот один из этих волков прошёл через середину табуна. Наверное, это был очень старый хищник, так как он лошадей не тронул, и лошади его не испугались. Мы с соседом Русланом Усовым наблюдали в бинокли за стаей и видели четырёх волков, игравших друг с другом недалеко от околицы. Были ли случаи, когда волки резали домашний скот? Были, но давно. Старики говорили, это произошло потому, что охотники разорили волчье логово, вот волчица и приходила мстить».

На этот раз всё закончилось благополучно: хищники ушли назад в лес, и об их новых визитах в село пока ничего не слышно.

Не было никакого вреда, как считает большинство жителей посёлка Колывань, и от лесной рыси, которая несколько лет назад чуть ли не каждый день захаживала в посёлок. По воспоминаниям работницы сельсовета Ирины Чувашовой, сначала лесная кошка часами сидела на обочине дороги, ведущей на озеро Белое, и наблюдала за проезжающими машинами. Привыкнув к людям, она стала заходить на примыкающие к лесу улицы. Никто из сельчан даже не думал стрелять в неё, хотя у многих жителей имеются охотничьи ружья. Наоборот, рысь старались не пугать и каждый день с нетерпением ждали её появления.

Правда, закончилась эта история не слишком оптимистично. Как-то утром одна из сельчанок, зайдя в птичник, увидела, что все её курочки лежат на земле растерзанные. Подозрение женщины сразу же пало на рысь. И хотя соседи уверяли, что она не могла это сделать, хозяйка, лишившаяся кур, громогласно обвиняла в своём несчастье пушистую гостью из леса.

Что стало потом с грациозной хищницей, никто толком не знает. Хотя некоторые колыванцы утверждали, что рысь приходила ещё несколько раз. И ни одна курица не пострадала!

Мохнатый монстр

Как-то летом в окрестностях Колывани появился медведь. Каждые два дня он убивал и уносил в лесную чащу с одного из летних выпасов по одному телёнку. А телята в этом хозяйстве не простые – мясной породы, рождённые от завезённых из Европы породистых нетелей. Каждый такой телёночек весил около центнера. По подсчётам специалистов из райсельхозуправления, убыток, нанесённый зверем сельхозпредприятию, составил более 200 тысяч рублей.

Однажды июльской ночью дежуривший на выпасе животновод Яков Фиберг услышал дикий рёв коров. Обезумевшие от страха животные метались по загону, а за его оградой, в кустарнике, слышались хруст и звериное рычание. Однако во время ночного обхода периметра ничего подозрительного Яков Яковлевич не заметил. Но утром при повторном осмотре все увидели, что трава в одном месте сильно примята и по направлению к ручью – кровавая дорожка. Обнаружили и выпотрошенную тушу телёнка, спрятанную в воде под кучей земли и веток. К тому же на спине и боках ещё одной тёлочки имелись раны, нанесённые медвежьей лапой. Их глубина достигала 5 сантиметров.

Медвежий след. Фото: АиФ/ Владимир Турулин

Руководитель хозяйства Александр Титов обратился в краевые инстанции с просьбой произвести отстрел зверя, что позволило бы сохранить поголовье скота и обезопасить жителей Колывани и многочисленных туристов от случайных встреч с лесным монстром. На отстрел медведя была выписана лицензия. Около летнего загона, где бедокурил косолапый, по ночам дежурили охотники. Но лесной хищник, словно почуяв опасность, больше не появлялся там, хотя по ночам подходил к закопанным в ручье телячьим тушам и поедал мясо.

О медвежьей хитрости и обострённом чутье свидетельствует и случай, произошедший на пасеке неподалёку от деревни Черепаниха. Повадился там медведь улья разорять да мёд из них таскать. И время-то для своих разбойных вылазок выбирал такое, когда хозяева покидали пасеку!

Надоело терпеть пчеловодам такое безобразие, решили они поймать мохнатого разбойника. На медвежьей тропе поставили ловушку, выставили для приманки рамки с мёдом, а сами спрятались в засаде.

Ждали ночь, другую, третью – не видать зверя! Но однажды днём, осматривая окрестности, они обнаружили медвежьи следы. Только не с той стороны, откуда зверя ждали и высматривали, а с противоположной. Хитрый мишка, привлечённый запахом мёда, не пошёл к нему напрямик, а обошёл пасеку кругом, однако, учуяв людей, решил не искушать судьбу и убрался восвояси. С тех пор пасека больше не подвергалась нападению, хотя следы медвежьи часто видели в её окрестностях.

Уступил дорогу

Многим жителям Курьинского района, наверное, ещё памятен случай, произошедший несколько лет назад в посёлке Подпалатцы, когда волк залез в усадьбу Александровых. Тогда хозяин дома, Александр Петрович, вынужден был вступить с ним в единоборство. В тот раз матёрому хищнику не повезло… А на память о той нежеланной встрече с опасным хищником осталось фото, сделанное на сотовый Александрова.

Жители села Ивановка года два назад были свидетелями того, как лесной красавец-лось забежал в центр их села. Остановившись у здания бывшей столовой госплемзавода, он несколько минут словно позировал перед удивлёнными сельчанами. Некоторые даже успели заснять его на мобильники. Нередко в окрестных степях можно увидеть красивых и грациозных косуль, которые – увы и ах! – частенько становятся добычей браконьеров.

Приходят ли ещё какие-то хищники к нашим сёлам? Конечно. Недавно, например, супруги Александр и Надежда Колесниченко, проживающие на улице Чапаева в Колывани, видели на своём огороде лису. А утром 22 января рабочие и служащие ООО «Колывань лес», ехавшие в служебном транспорте утром на работу, встретили на дороге волка. Хищник не испугался машины, не убежал подальше от дороги, а лишь немножко отошёл на обочину. По свидетельству очевидцев, эта встреча произошла метрах в пятидесяти от жилых домов.

А в селе Рудовозово есть озерцо, которое питают большое количество родников, поэтому оно не замерзает даже во время сильных морозов. На нём зимуют дикие утки. При приближении людей утки взлетают, а вот коров, которых сельчане ежедневно пригоняют сюда на водопой, птицы совершенно не боятся. Видимо, считают за своих.

Как вести себя при встрече с дикими животными Фото: АиФ/ Виктор Кеврух