В центре Барнаула горело заброшенное деревянное здание

Пожар тушили два часа

Заброшенное здание в центре Барнаула горело вечером 10 декабря.

Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар произошел в 17:38 часов, на место происшествия выезжали 8 человек и 2 единицы техники. Пожар потушили в 19:40 часов, огонь повредил площадь 60 кв. метров.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Никто не пострадал.