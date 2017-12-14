В центре Барнаула горело заброшенное деревянное здание

mavit
Автор: mavit Декабрь 14, 2017 05:45

В центре Барнаула горело заброшенное деревянное здание

Пожар тушили два часа

В центре Барнаула горело заброшенное деревянное здание

Заброшенное здание в центре Барнаула горело вечером 10 декабря.

Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар произошел в 17:38 часов, на место происшествия выезжали 8 человек и 2 единицы техники. Пожар потушили в 19:40 часов, огонь повредил площадь 60 кв. метров.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Никто не пострадал.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Декабрь 14, 2017 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии