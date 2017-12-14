В центре Барнаула горело заброшенное деревянное здание

Пожар тушили два часа
Заброшенное здание в центре Барнаула горело вечером 10 декабря.
Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар произошел в 17:38 часов, на место происшествия выезжали 8 человек и 2 единицы техники. Пожар потушили в 19:40 часов, огонь повредил площадь 60 кв. метров.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Никто не пострадал.
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