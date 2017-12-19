В центре Барнаула пьяный водитель устроил массовую аварию

Авария произошла на пр. Комсомольском

Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на проспекте Комсомольском в Барнауле, сообщает ГИБДД по городу.

14 декабря в 19:50 26-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь по проспекту, в районе дома №73б не выдержал дистанцию и врезался в ВАЗ 21063, который двигался в попутном направлении. После удара ВАЗ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Mitsubishi Lancer.

По данным ГИБДД, водитель Toyota был пьян.

В ДТП транспортные средства были сильно повреждены. О пострадавших информация не поступала.