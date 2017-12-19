В центре Барнаула пьяный водитель устроил массовую аварию

mavit
Автор: mavit Декабрь 19, 2017 05:45

В центре Барнаула пьяный водитель устроил массовую аварию

Авария произошла на пр. Комсомольском

В центре Барнаула пьяный водитель устроил массовую аварию

Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на проспекте Комсомольском в Барнауле, сообщает ГИБДД по городу.

14 декабря в 19:50 26-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь по проспекту, в районе дома №73б не выдержал дистанцию и врезался в ВАЗ 21063, который двигался в попутном направлении. После удара ВАЗ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Mitsubishi Lancer.

По данным ГИБДД, водитель Toyota был пьян.

В ДТП транспортные средства были сильно повреждены. О пострадавших информация не поступала.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 19, 2017 05:45
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