В центре Барнаула пьяный водитель устроил массовую аварию

Авария произошла на пр. Комсомольском
Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на проспекте Комсомольском в Барнауле, сообщает ГИБДД по городу.
14 декабря в 19:50 26-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь по проспекту, в районе дома №73б не выдержал дистанцию и врезался в ВАЗ 21063, который двигался в попутном направлении. После удара ВАЗ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Mitsubishi Lancer.
По данным ГИБДД, водитель Toyota был пьян.
В ДТП транспортные средства были сильно повреждены. О пострадавших информация не поступала.
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