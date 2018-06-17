В Затоне ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в Оби

За сутки вода в Оби поднялась на 7 см

Вода в реке Обь в районе Барнаула приближается к критической отметке, в связи с чем в Затоне введен режим повышенной готовности.

Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям 13 июня. На утро текущего дня уровень воды достиг отметки 533 см, еще 7 сантиметров осталось до подтопления поселка.

Гидрологическая ситуация может ухудшиться также в реке Катунь недалеко от поселка Сростки. Как рассказали в МЧС России, на других реках вода будет подниматься постепенно, но критических отметок достичь не должна.