В Затоне ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в Оби

За сутки вода в Оби поднялась на 7 см
Вода в реке Обь в районе Барнаула приближается к критической отметке, в связи с чем в Затоне введен режим повышенной готовности.
Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям 13 июня. На утро текущего дня уровень воды достиг отметки 533 см, еще 7 сантиметров осталось до подтопления поселка.
Гидрологическая ситуация может ухудшиться также в реке Катунь недалеко от поселка Сростки. Как рассказали в МЧС России, на других реках вода будет подниматься постепенно, но критических отметок достичь не должна.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
- Мужчина после ссоры с подругой убил и расчленил ее в Красноярске 0 13.Окт
- Начальник Следственного департамента МВД России оказался академиком и дворянином 1 27.Ноя
- Барнаульца осудили за ДТП, в котором погиб полицейский 0 23.Дек
- В Сибири власти украли ёлку из усадьбы пенсионерки, чтобы украсить площадь к Новому году 2 07.Дек
- В Барнауле расследуют дело о нарушении тайны телефонных переговоров 0 26.Дек
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
какой средний бал требуется ?Читать статью
-
Самвел
Какой средний бал?Читать статью
-
Мадина
КласснаЧитать статью
-
Я
Выпускник третьего класса средней школы статью писал? С русским языком явные проблемы.Читать статью
-
Иван
Супер)Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий