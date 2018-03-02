Вандалы изуродовали вывески и разбили двери в пивных магазинах Бийска

По подозрению в преступлении задержан местный житель
43-летний бийчанин сознался в том, что повредил имущество двух пивных магазинов в приобской части города.
По данным пресс-службы Межмуниципального управления МВД России «Бийское», мужчина камнем разбил стеклянную дверь одного из пивных магазинов, а также порезал рекламные баннеры.
На следующий день подозреваемого задержали. Мужчина написал явку с повинной. Расследование продолжается.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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