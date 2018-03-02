Вандалы изуродовали вывески и разбили двери в пивных магазинах Бийска

По подозрению в преступлении задержан местный житель

43-летний бийчанин сознался в том, что повредил имущество двух пивных магазинов в приобской части города.

По данным пресс-службы Межмуниципального управления МВД России «Бийское», мужчина камнем разбил стеклянную дверь одного из пивных магазинов, а также порезал рекламные баннеры.

На следующий день подозреваемого задержали. Мужчина написал явку с повинной. Расследование продолжается.