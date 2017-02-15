Виды аккумуляторов для погрузчиков

Электропогрузчики приводятся в действие при помощи источника энергии – тяговой аккумуляторной батареи. В качестве постоянного источника подачи тяговые аккумуляторы для Komatsu могут работать без подзарядки 12 часов. Принцип классификации аккумулятор позволяет выделить 2 основных вида батарей: щелочные и кислотные.

Основной характеристикой батареи является состав используемого электролита. Специалисты отмечают особые эксплуатационные свойства батареи, ее надежность, устойчивость к отрицательным температурам, а также возможность их хранения, как в заряженном, так и в разряженном виде.

Также в процессе эксплуатации работники отметили ряд существенных недостатков в процессе эксплуатации погрузчиков:

Высокая стоимость;

Выделение едкого пара в процессе зарядки;

Высокая стоимость зарядного устройства, которым можно зарядить батарею;

Относительно высокий расход электроэнергии в процессе подзарядки;

Для восстановления емкости батареи ее требуется периодически заряжать.

Кислотные тяговые аккумуляторы применяться на технике зарубежного производства: Тойота, Ниссан и другие марки, используемые во многих странах мира. Устройство кислотной батареи таково, что она состоит их двух блоков, погруженных в раствор серной кислоты. Внутри электролита между платинами происходит химическая реакция, таким образом батарея получает зарядку. Если увеличить плотность электролита, то параллельно увеличится емкость аккумуляторной батареи. При этом надо учитывать, что ее ресурс существенно понизится.

Среди преимуществ кислотных тяговых батарей можно обозначить:

Сравнительно низкую стоимость, по сравнению с щелочной батареей;

Цена на электролит для кислотной батареи ниже, чем щелочь;

Само зарядное устройство стоит меньше;

По сравнению с щелочной, кислотная батарея потребляет меньшее количество энергии;

Кислотная АКБ достаточно проста в обслуживании и удобнее в эксплуатации, чем щелочная АКБ.

Качество аккумуляторной батареи должно соответствовать требованиям международной и отечественной стандартизации.