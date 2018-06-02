Виды аварийного вскрытия автомобилей

При поломке замка двери рекомендуется использовать безопасные методы по вскрытию автомобиля. Наиболее популярным является вариант с профессиональным открытием замка и использованием для этого специального инструмента (применяется профессионалами).

Метод пользуется большим спросом во время вскрытия замков дверей дорогих машин. При этом процессе исключаются возможные повреждения автомобиля.

Вскрытие машин специальным пневмоинструментом

Должен быть отогнут угол рамы двери. После этого по полученной щели с использованием специального манипулятора должно быть выполнено вскрытие двери. Этот метод применяется в качестве альтернативы профессиональной методики. Помогает от проблемы в опасных случаях, когда другая методика не может быть применена, либо мастер просто ничего не может сделать.

Открытие автомобильного замка посредством уплотнителя стекла

Этот способ используется в качестве альтернативы другим методам при использовании специального оборудования и хорошего знания об устройстве определённого автомобиля. Если этого нет, то возможно повредить систему запирания и потратить денег на выполнение ремонта.

Рекомендуется обращаться за помощью к профессионалам, чтобы выполнить вскрытие качественно и без поломок.

Открытие автомобиля линейкой

Этот метод подходит больше всего и его технология очень проста: нужны линейки или иной предмет имеющий схожесть с ней, а также понадобится жёсткая проволока.

Принцип открытия в следующем: создаётся квадратного типа вырез за 2 см до конечной части линейки ( 1см на 1 см). Данные размеры рассчитываются приблизительно и могут изменяться.

Далее, нужно снять резинку уплотнения, стекла на дверце. Далее попробовать линейкой подцепить механизм замка. Не всегда его удаётся поймать, но зазубринами можно постараться открыть. Этот вариант очень удобный, но подходит не для каждого автомобиля.

Вскрытие веревочкой двери авто

Верёвку даже в сложной обстановке возможно легко найти. Следует завязать в центре веревки петлю, которая при усилии может быть легко затянута. При отжатии двери нужно пропускать её в салон и тянуть к нижней части, чтобы набросить данную деталь на язык открывания дверцы автомобиля. При выполнении этого действия нужно тянуть за края, чтобы хорошо затянуть петлю на языке, тогда может помочь этот вариант открытия машины.