Виды бонусов в игровом клубе Вулкан

Казино «Vulkan» является лицензированным заведением, которое размещает на своем портале игры от известнейших разработчиков – «Игрософт», «Новоматик» и др. Финансовые операции осуществляются наиболее выгодными способами.

Существуют различные виды поощрений для игроков, одним из которых является бонусное поощрение зарегистрированному новичку – бонус в казино Вулкан за регистрацию . Есть и другие разновидности бонусов от «Vulkan». Это и бонус бездепозитный и бонус за пополнение счета. Стопроцентный бонус за пополнение депозитного счета в первый раз предоставляет игроку возможность для своего дальнейшего развития. Бонусы играют роль в приобретении игроком особого статуса. Так, например, геймер накопивший за все время пребывания в заведении в результате регулярного пополнения пять тысяч долларов, может смело, обратившись в службу поддержки, получить Голд-статус. А если игрок захочет получить статус «Вип», ему необходимо накопить десять тысяч пополнений депозитного счета. Казино предоставляет своим игрокам бонусы, для получения которых нужно предоставлять администраторам свой паспорт (его скан). Если игрок это сделает, он может получить бонусов на пятьдесят долларов с вейджером пятьдесят при условии, если именинник достиг уровня бронзы. Пребывая в статусе «золотом» и подав соответствующую заявку администратору, геймер получает бонус в размере тридцати долларов. Такой бонус не предусматривает необходимости отыгрыша. Такие заявки необходимо подавать вовремя, иначе бонусы начисляться не будут. Кроме всех вышеперечисленных бонусов, данное казино предоставляет различные бонусы, приуроченные каким-либо датам (праздникам) или событиям. Эти бонусы в виде денежных средств и выигранные с их помощью суммы можно выводить только после отыгрыша. Бонусы отыгрываются по вейджеру х 50. Геймер делает ставки до суммы, в пятьдесят раз превышающей размер бонуса. К примеру, посетителю казино был начислен бонус в размере десяти долларов. Ему необходимо внести на депозитный счет в общей сложности пятьсот долларов. Каждый бонус можно отыграть в порядке очереди. Имея бонусы (неотыгранные) и сделав ставку в рулетке, геймер лишится права на их вывод. А соблюдая все правила, игроки могут неплохо пополнить свой собственный бюджет.