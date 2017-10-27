Водитель погиб при опрокидывании авто в Алтайском крае

В ДТП пострадал пассажир автомобиля
Водитель Toyota Corona Premio погиб при опрокидывании автомобиля в Бурлинском районе Алтайского края. Также пострадал пассажир.
ДТП произошло в 22:10 часов 24 октября на 454 км трассы «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области». По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением. 35-летний мужчина погиб на месте. Пассажир 1970 года госпитализирован в Бурлинскую ЦРБ.
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