Водителей призывают отказаться от дальних поездок из-за непогоды на Алтае

В крае в ближайшие дни ожидается снегопад

Водителей призывают не совершать дальние поездки из-за ухудшения погоды в Алтайском крае 16 января.

По данным синоптиков, во вторник в крае ожидается снегопад, на дорогах гололед. В западных районах порывы ветра будут достигать 22 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -22 градусов, при прояснении до -27. Днем столбик термометра покажет -9-14.

В связи с сильным ветром автомобилистам рекомендуют не выезжать за пределы города. Но если вы все-таки отправились в дальнюю поездку, примите меры безопасности, на дорогах будьте особо бдительными, соблюдайте скоростной режим.

Неблагоприятная дорожная обстановка прогнозируется на федеральной трассе Р-256 (Бийском и Первомайском районах), А-322 (в Алейском районе), а также на дорогах регионального значения в Советском и Заринском районах.