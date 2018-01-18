Водителей призывают отказаться от дальних поездок из-за непогоды на Алтае

В крае в ближайшие дни ожидается снегопад
Водителей призывают не совершать дальние поездки из-за ухудшения погоды в Алтайском крае 16 января.
По данным синоптиков, во вторник в крае ожидается снегопад, на дорогах гололед. В западных районах порывы ветра будут достигать 22 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -22 градусов, при прояснении до -27. Днем столбик термометра покажет -9-14.
В связи с сильным ветром автомобилистам рекомендуют не выезжать за пределы города. Но если вы все-таки отправились в дальнюю поездку, примите меры безопасности, на дорогах будьте особо бдительными, соблюдайте скоростной режим.
Неблагоприятная дорожная обстановка прогнозируется на федеральной трассе Р-256 (Бийском и Первомайском районах), А-322 (в Алейском районе), а также на дорогах регионального значения в Советском и Заринском районах.
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