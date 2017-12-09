Возбуждено дело по факту исчезновения жителя села Панкрушиха

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Разыскиваются в Алтайском крае
Мужчина ушел из дома в конце сентября 2017 года
Без вести пропавший Лобов Александр Фото: СУ СК РФ
По факту безвестного исчезновения 55-летнего жителя села Панкрушиха возбудили уголовное дело по статье «убийство».
Мужчина ушел из дома 20 сентября 2017 года. До настоящего время его местонахождение не установлено.
Приметы без вести пропавшего: седые волосы, носит усы. У мужчины есть татуировка в виде якоря на левом предплечье. В день исчезновения мужчина был в кепке темного цвета, черной куртке, синих джинсах, черных галошах.
Сообщить о местонахождении человека можно по тел.: 8 (3852) 29-80-39 или 02.
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