Возбуждено дело по факту исчезновения жителя села Панкрушиха

mavit
Автор: mavit Декабрь 9, 2017 05:45

Возбуждено дело по факту исчезновения жителя села Панкрушиха


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Разыскиваются в Алтайском крае

Мужчина ушел из дома в конце сентября 2017 года

Возбуждено дело по факту исчезновения жителя села Панкрушиха

Возбуждено дело по факту исчезновения жителя села Панкрушиха

Без вести пропавший Лобов Александр Фото: СУ СК РФ

По факту безвестного исчезновения 55-летнего жителя села Панкрушиха возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Мужчина ушел из дома 20 сентября 2017 года. До настоящего время его местонахождение не установлено.

Приметы без вести пропавшего: седые волосы, носит усы. У мужчины есть татуировка в виде якоря на левом предплечье. В день исчезновения мужчина был в кепке темного цвета, черной куртке, синих джинсах, черных галошах.

Сообщить о местонахождении человека можно по тел.: 8 (3852) 29-80-39 или 02.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 9, 2017 05:45
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