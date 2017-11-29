Возле школы в Камне-на-Оби напали на восьмилетнюю девочку

У школьницы забрали телефон
Нападение на ребенка произошло возле одной из школ в Камне-на-Оби, сообщают «Каменские известия».
Утром 23 ноября около лицея №4 к восьмилетней девочке подошел молодой человек и спросил время. Школьница показала часы на телефоне, а после сделала звонок. Но парень зажал ей рот, забрал телефон и сбежал.
Девочка рассказала о краже сотрудникам лицея, которые и вызвали полицию. Ребенку потребовалась помощь психолога.
Полиция задержала 22-летнего парня, который был ранее судим.
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