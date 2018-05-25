За ЧП в бийском бассейне «Дельфин» будут судить двух человек

mavit
Автор: mavit Май 25, 2018 23:45

За ЧП в бийском бассейне «Дельфин» будут судить двух человек

6-летний мальчик едва не утонул, оставшись без присмотра

За ЧП в бийском бассейне «Дельфин» будут судить двух человек

Двух человек будут судить из-за ЧП в бассейне «Дельфин» г. Бийска, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью 6-летнего ребенка.

Инцидент произошло в марте 2017 года. Ребенок, который посещал секцию плавания, попал в глубокую часть бассейна, погрузился на дно и провел под водой длительное время, получив механическую асфиксию.  

По данным следствия, кружок плавания организовал 60-летний президент Региональной общественной организации «Федерация подводного спорта» Республики Алтай. Он арендовал несколько дорожек в городском бассейне и набрал детей возрасте 5-16 лет. В нарушение квалификационных требований тренером стала его 34-летняя дочь. В день ЧП женщина «самоустранилась от визуального наблюдения и контроля за детьми».

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mavit
Автор: mavit Май 25, 2018 23:45
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