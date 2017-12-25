Замена шаровых опор автомобиля своими руками
Своевренная замена важных деталей автомобиля – залог хорошей безаварийной его работы. Чтобы в подвеске не возникали различные стуки необходимо менять вовремя шаровые опоры. Перейдя по ссылке «http://sto-lider.ru/sharovye-opory/» можно получить информацию о восстановлении шаровых опор.
Рычаг подвески и поворотный1 кулак соединяются между собой Данное соединение должно быть подвижным Для этого и применяются шаровые опоры.
Диагностика
Для проверки шаровой опры необходимо:
Воспользоваться подъёмником. Или можно выполнить подвешивание передней оси.
С помощью длинной трубы создать рычаг между рычагом и кулаком поворотного механизма, рядом с местом крепления шаровой опры.
Для раздвижения поворотной части и рычага необходимо приложение усилия.
При неисправности обнаружится люфт. Если всё нормально, то его не будет сосем. Есть ещё один метод диагностирования:
Нужно руку положить на опору и на участок соединенных с её помощью элементов.
Нужно, чтобы напарник попробовал пошатать колесо.
Если шарнир разбит, будет люфт, почувствовать который легко.
Самостоятельное проведение замены шаровой опоры
Последовательность действий:
Обязательна установка противооткатных упоров.
Нужно зафиксировать машину подпорками.
Произвести окручивание кролеса.
Выполнить снятие фиксирующей скобы.
Отвернуть наверху гайку, в месте прикрепления шарнира.
Фиксация болта для крепления опоры.
Открутить болт внизу рычага.
Шарову и ступичный узел нудно вытащить.
Следующий этап – с помощью съёмника надо вытащить палец опоры из конуса поворотного кулака.
В обратной последовательности нужно произвести установку.
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