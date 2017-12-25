Замена шаровых опор автомобиля своими руками

Своевренная замена важных деталей автомобиля – залог хорошей безаварийной его работы. Чтобы в подвеске не возникали различные стуки необходимо менять вовремя шаровые опоры. Перейдя по ссылке «http://sto-lider.ru/sharovye-opory/» можно получить информацию о восстановлении шаровых опор.

Рычаг подвески и поворотный1 кулак соединяются между собой Данное соединение должно быть подвижным Для этого и применяются шаровые опоры.

Диагностика

Для проверки шаровой опры необходимо:

Воспользоваться подъёмником. Или можно выполнить подвешивание передней оси.

С помощью длинной трубы создать рычаг между рычагом и кулаком поворотного механизма, рядом с местом крепления шаровой опры.

Для раздвижения поворотной части и рычага необходимо приложение усилия.

При неисправности обнаружится люфт. Если всё нормально, то его не будет сосем. Есть ещё один метод диагностирования:

Нужно руку положить на опору и на участок соединенных с её помощью элементов.

Нужно, чтобы напарник попробовал пошатать колесо.

Если шарнир разбит, будет люфт, почувствовать который легко.

Самостоятельное проведение замены шаровой опоры

Последовательность действий:

Обязательна установка противооткатных упоров.

Нужно зафиксировать машину подпорками.

Произвести окручивание кролеса.

Выполнить снятие фиксирующей скобы.

Отвернуть наверху гайку, в месте прикрепления шарнира.

Фиксация болта для крепления опоры.

Открутить болт внизу рычага.

Шарову и ступичный узел нудно вытащить.

Следующий этап – с помощью съёмника надо вытащить палец опоры из конуса поворотного кулака.

В обратной последовательности нужно произвести установку.

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