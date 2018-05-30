Женщина-водитель врезалась в товарный поезд в Алтайском крае

ДТП произошло на железнодорожном переезде

ВАЗ-2110 врезался в товарный поезд на железнодорожном переезде в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ЗСЖД.

ДТП произошло 27 мая в 16:28 на переезде 745 км перегона Воронежская-Молодежная- Среднесибирская. За рулем автомобиля находилась девушка, которая, нарушив ПДД, выехала на переезд. После аварии она сбежала.

Как рассказали в пресс-службе, на движение поездов ЧП не повлияло.