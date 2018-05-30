Женщина-водитель врезалась в товарный поезд в Алтайском крае

mavit
Автор: mavit Май 30, 2018 11:45

Женщина-водитель врезалась в товарный поезд в Алтайском крае

ДТП произошло на железнодорожном переезде

Женщина-водитель врезалась в товарный поезд в Алтайском крае

ВАЗ-2110 врезался в товарный поезд на железнодорожном переезде в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ЗСЖД.

ДТП произошло 27 мая в 16:28 на переезде 745 км перегона Воронежская-Молодежная- Среднесибирская. За рулем автомобиля находилась девушка, которая, нарушив ПДД, выехала на переезд. После аварии она сбежала.

Как рассказали в пресс-службе, на движение поездов ЧП не повлияло.

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mavit
Автор: mavit Май 30, 2018 11:45
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