Женщина-водитель врезалась в товарный поезд в Алтайском крае

ДТП произошло на железнодорожном переезде
ВАЗ-2110 врезался в товарный поезд на железнодорожном переезде в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ЗСЖД.
ДТП произошло 27 мая в 16:28 на переезде 745 км перегона Воронежская-Молодежная- Среднесибирская. За рулем автомобиля находилась девушка, которая, нарушив ПДД, выехала на переезд. После аварии она сбежала.
Как рассказали в пресс-службе, на движение поездов ЧП не повлияло.
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