Женщине, чья машина сломалась на трассе в мороз, помогла алтайская полиция

Водителям еще раз напомнили о правилах безопасности
Полиция Камня-на-Оби помогла женщине-водителю, чья машина сломалась в сильный мороз в 20 км от города.
Термометр показывал -40 градусов, когда в дежурную часть позвонила женщина и сказала, что ей срочно требуется помощь. Машина сломалась на дороге Камень-на-Оби-Корнилово, водитель ее пассажир сильно замерзли.
На место был направлен экипаж ГИБДД в составе старшего лейтенанта полиции Алексея Долеченко и лейтенанта полиции Сергея Ильминского. Они отогрели водителя и пассажира в патрульной машине и отвезли в город.
ГИБДД напоминает, что перед выездом на дальнее расстояние нужно убедиться в исправности транспортного средства, а также взять с собой запас одежды, топлива и продовольствия. Водителей призывают не оставаться равнодушными к чужой беде. Если не можете помочь сами, сообщите о замерзающих на трассе в полицию или администрация ближайшего населенного пункта.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих ЛукахЧитать статью
-
Stroitelstvo.Guru
Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.Читать статью
-
Таня
Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?Читать статью
-
Василий
Интересная игра.Читать статью
-
Татьяна
А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий