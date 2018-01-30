Женщине, чья машина сломалась на трассе в мороз, помогла алтайская полиция

Водителям еще раз напомнили о правилах безопасности

Полиция Камня-на-Оби помогла женщине-водителю, чья машина сломалась в сильный мороз в 20 км от города.

Термометр показывал -40 градусов, когда в дежурную часть позвонила женщина и сказала, что ей срочно требуется помощь. Машина сломалась на дороге Камень-на-Оби-Корнилово, водитель ее пассажир сильно замерзли.

На место был направлен экипаж ГИБДД в составе старшего лейтенанта полиции Алексея Долеченко и лейтенанта полиции Сергея Ильминского. Они отогрели водителя и пассажира в патрульной машине и отвезли в город.

ГИБДД напоминает, что перед выездом на дальнее расстояние нужно убедиться в исправности транспортного средства, а также взять с собой запас одежды, топлива и продовольствия. Водителей призывают не оставаться равнодушными к чужой беде. Если не можете помочь сами, сообщите о замерзающих на трассе в полицию или администрация ближайшего населенного пункта.