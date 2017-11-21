Житель Алтайского края участвовал в нападении на пост МВД в Чечне – Кадыров

Боевики были уничтожены

Житель Алтайского края, 31-летний Адам Цуцаев, участвовал в нападении на пост МВД в Чеченской Республике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу региона Рамзана Кадырова.

Боевики напали на пост вблизи села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни. Они бросили гранату, а затем открыли огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии. Легкие травмы получил один из правоохранителей, боевики были уничтожены ответным огнем.

По данным спецслужб, целью боевиков был захват оружия и боекомплекта для совершения последующего резонансного преступления.