Житель Новоалтайска отправится в колонию за нападение на ребенка

Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 21:45

Житель Новоалтайска отправится в колонию за нападение на ребенка

У девочки похитили 500 рублей.

Житель Новоалтайска отправится в колонию за нападение на ребенка

Житель Новоалтайска отправится в колонию за нападение на ребенка

Бийчанку будут судить за склонение 11-летней дочери к совершению кражи

43-летний житель Новоалтайска осужден за открытое хищение денег у малолетнего ребенка, сообщает прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый, заметив у девочки деньги, схватил ее за руки и вытащил 500 рублей из кармана ее шорт. После он толкнул потерпевшую на землю и сбежал.

Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в ИК особого режима. 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 21:45
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