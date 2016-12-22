Житель Новоалтайска отправится в колонию за нападение на ребенка

У девочки похитили 500 рублей.
Бийчанку будут судить за склонение 11-летней дочери к совершению кражи
43-летний житель Новоалтайска осужден за открытое хищение денег у малолетнего ребенка, сообщает прокуратура.
По данным следствия, обвиняемый, заметив у девочки деньги, схватил ее за руки и вытащил 500 рублей из кармана ее шорт. После он толкнул потерпевшую на землю и сбежал.
Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в ИК особого режима.
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Комментарии
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Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
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Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
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Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
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Иван
все по делуЧитать статью
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first state
ТВАРИ!!!Читать статью
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