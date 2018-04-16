Жителей пос. Борзовая Заимка готовят к эвакуации из-за небывалого паводка

mavit
Автор: mavit Апрель 16, 2018 17:45

Жителей пос. Борзовая Заимка готовят к эвакуации из-за небывалого паводка


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Паводок в Алтайском крае

Вода подтопила новые дома

Жителей пос. Борзовая Заимка готовят к эвакуации из-за небывалого паводка

Жилье в барнаульском поселке Борзовая Заимка находится под угрозой подтопления, населению рекомендовано подготовиться к эвакуации.

ГУ МЧС по Алтайскому краю проводит массовую телефонную рассылку с просьбой к жителям поселка собрать личные вещи. Как сообщают очевидцы, к вечеру 12 апреля в поселке подтопило новые дома, которые расположены недалеко от реки. По их словам, вода не поднималась так высоко несколько лет.

Много воды также на станции Ползуново. Разлившаяся Барнаулка разрушила эко-парк, расположенный на ее берегу, и подобралась к домам, расположенным в низине. Станция оказалась отрезанной от города.

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 16, 2018 17:45
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