Жителей пос. Борзовая Заимка готовят к эвакуации из-за небывалого паводка

Все материалы сюжета
Паводок в Алтайском крае
Вода подтопила новые дома
Жилье в барнаульском поселке Борзовая Заимка находится под угрозой подтопления, населению рекомендовано подготовиться к эвакуации.
ГУ МЧС по Алтайскому краю проводит массовую телефонную рассылку с просьбой к жителям поселка собрать личные вещи. Как сообщают очевидцы, к вечеру 12 апреля в поселке подтопило новые дома, которые расположены недалеко от реки. По их словам, вода не поднималась так высоко несколько лет.
Много воды также на станции Ползуново. Разлившаяся Барнаулка разрушила эко-парк, расположенный на ее берегу, и подобралась к домам, расположенным в низине. Станция оказалась отрезанной от города.
Читайте также
- Казино Вулкан Делюкс: увлекательный мир онлайн игр 0 13.Фев
- В алтайском селе разлившийся ручей затопил шесть домов 0 10.Фев
- В Чите многодетной семье срезали батареи в 15-градусный мороз 0 04.Дек
- Увлекательные игровые автоматы онлайн: новейшие слоты азартных игр с трехмерной анимацией 0 05.Мар
- В Бийске осудили брата с сестрой за продажу опасного алкоголя 0 14.Фев
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Тимур
Отличная статья!Читать статью
-
Stroitelstvo.Guru
В инновационной стратегии развития города Бийска как наукограда наряду с оборонным центром и полюсом нанотехнологий, одним из полюсов роста является…Читать статью
-
Сергей
Спасибо! Очень познавательная статья про окна. Фирма толковая, позвонил по общался с менеджером.Читать статью
-
hacker
Бесплатный Play МаркетеЧитать статью
-
Надежда
Вчера нанесли на стену. Честно говоря, очень боялись большого веса и ширины полотна... Но... Как-то все гладко прошло. Как раз…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий