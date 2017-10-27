Жительница Алейска пошла на преступление, чтобы найти сумку

mavit
Автор: mavit Октябрь 27, 2017 23:45

Жительница Алейска пошла на преступление, чтобы найти сумку

Суд признал ее виновной в совершении преступления

Жительница Алейска пошла на преступление, чтобы найти сумку

Жительница Алейска осуждена за ложный донос о краже ее сумки, сообщает прокуратура.

По данным ведомства, пьяная женщина во время прогулки по городу получила несколько ушибов, а также потеряла сумку. Наутро она обратилась в полицию. Женщина рассказал, что ее якобы избили и забрали личные вещи, а также 8 тысяч рублей.

В ходе разбирательства было установлено, что женщина пошла на преступление, чтобы найти сумку. Ее приговорили к обязательным работам — 160 часов.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Октябрь 27, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии