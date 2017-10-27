Жительница Алейска пошла на преступление, чтобы найти сумку

Суд признал ее виновной в совершении преступления
Жительница Алейска осуждена за ложный донос о краже ее сумки, сообщает прокуратура.
По данным ведомства, пьяная женщина во время прогулки по городу получила несколько ушибов, а также потеряла сумку. Наутро она обратилась в полицию. Женщина рассказал, что ее якобы избили и забрали личные вещи, а также 8 тысяч рублей.
В ходе разбирательства было установлено, что женщина пошла на преступление, чтобы найти сумку. Ее приговорили к обязательным работам — 160 часов.
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