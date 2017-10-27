Жительница Алейска пошла на преступление, чтобы найти сумку

Суд признал ее виновной в совершении преступления

Жительница Алейска осуждена за ложный донос о краже ее сумки, сообщает прокуратура.

По данным ведомства, пьяная женщина во время прогулки по городу получила несколько ушибов, а также потеряла сумку. Наутро она обратилась в полицию. Женщина рассказал, что ее якобы избили и забрали личные вещи, а также 8 тысяч рублей.

В ходе разбирательства было установлено, что женщина пошла на преступление, чтобы найти сумку. Ее приговорили к обязательным работам — 160 часов.