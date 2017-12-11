Жительница алтайского села получила ожоги после ссоры с мужем

mavit
Автор: mavit Декабрь 11, 2017 17:45

Жительница алтайского села получила ожоги после ссоры с мужем

Женщину госпитализировали с ожогами тела 2-й и 3-й степени

Жительница алтайского села получила ожоги после ссоры с мужем

Жительница алтайского села Карабинка попала в больницу с ожогами, полученными после ссоры с супругом.

По данным ГУ МВД России по краю, женщина забрала у мужа бутылку водки, и он в гневе облил ее кипятком из чайника. Сначала в больницу женщина не стала обращаться, лечилась дома самостоятельно. Когда ей стало хуже, она все-таки вызвала скорую.

В полицию об инциденте сообщили медики. Участковый провел расследование и установил причину произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 2 до 8 лет лишения свободы.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 11, 2017 17:45
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