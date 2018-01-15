Женщина заключила договор, по которому не были выполнены обязательства
Жительница Барнаула обвинила подрядчика в хищении 60 тысяч рублей. Как рассказала заявительница, она заключила с ним договор на строительство бани в садоводстве и передала задаток. Но прошло несколько месяцев, а работы так и не начались. Мужчина потратил деньги на стройматериалы для другого объекта.
Личность подрядчика полиция установила. Если будет доказано, что он изначально собирался потратить деньги на другие нужды, ему будет предъявлено обвинение в мошенничестве. Если к тому же установят, что в деле замешана группа лиц, то подрядчику грозит лишение свободы до 5 лет.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
ЕГОР
я хочю поступить на сварщика на базе 9 классаЧитать статью
-
Данил Сафронов
У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…Читать статью
-
Артем
Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культурыЧитать статью
-
Лена
Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…Читать статью
-
Арманжан
Ето самый лучший игра в мире мне очень нравитсяЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий