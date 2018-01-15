Женщина заключила договор, по которому не были выполнены обязательства

Жительница Барнаула обвинила подрядчика в хищении 60 тысяч рублей. Как рассказала заявительница, она заключила с ним договор на строительство бани в садоводстве и передала задаток. Но прошло несколько месяцев, а работы так и не начались. Мужчина потратил деньги на стройматериалы для другого объекта.

Личность подрядчика полиция установила. Если будет доказано, что он изначально собирался потратить деньги на другие нужды, ему будет предъявлено обвинение в мошенничестве. Если к тому же установят, что в деле замешана группа лиц, то подрядчику грозит лишение свободы до 5 лет.