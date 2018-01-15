Жительница Барнаула обвинила подрядчика в хищении 60 тысяч рублей

mavit
Автор: mavit Январь 15, 2018 17:45

Жительница Барнаула обвинила подрядчика в хищении 60 тысяч рублей

Женщина заключила договор, по которому не были выполнены обязательства

Жительница Барнаула обвинила подрядчика в хищении 60 тысяч рублей

Жительница Барнаула обвинила подрядчика в хищении 60 тысяч рублей. Как рассказала заявительница, она заключила с ним договор на строительство бани в садоводстве и передала задаток. Но прошло несколько месяцев, а работы так и не начались. Мужчина потратил деньги на стройматериалы для другого объекта.

Личность подрядчика полиция установила. Если будет доказано, что он изначально собирался потратить деньги на другие нужды, ему будет предъявлено обвинение в мошенничестве. Если к тому же установят, что в деле замешана группа лиц, то подрядчику грозит лишение свободы до 5 лет.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Январь 15, 2018 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • ЕГОР

    ЕГОР

    я хочю поступить на сварщика на базе 9 класса

    Читать статью
  • Данил Сафронов

    Данил Сафронов

    У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…

    Читать статью
  • Артем

    Артем

    Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культуры

    Читать статью
  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Ето самый лучший игра в мире мне очень нравится

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии