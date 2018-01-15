Водители не смогли договориться и мирно разъехаться во дворе многоэтажки

Жительница Барнаула получила травму после конфликта с водителем внедорожника. Информация появилась в паблике Barnaul22.

7 января вечером женщина вместе с ребенком возвращалась от родственников домой. Ее подвозила подруга. Когда машина заехала во двор дома №234 по ул. Северо-Западной, навстречу выехал Mitsubishi Outlander. Поскольку дорога узкая, а следом за ними появилась еще одна машина, женщина вышла поговорить с водителем внедорожника. Она попросила его сдать назад, но мужчина отказался уступать и просто начал выталкивать машиной женщину с дороги.

В итоге водитель внедорожника дождался пока освободят проезд, а затем уехал. Пострадавшие вызвали на место происшествия сотрудников ДПС.

Как стало известно, женщина получила травму руки. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Если вина водителя внедорожника будет доказана, его обяжут возместить не только расходы на лечение, но и моральный ущерб. Он может понести ответственности и за оставление места ДТП.