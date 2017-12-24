Жительнице Алтая, которую покусала собака, выплатят 22 тысячи рублей

Владельцы животного пытались оспорить сумму компенсации

Жительнице села Хабары Алтайского края, которую в июле 2017 года покусала собака, выплатят компенсацию морального вреда в размере 22 тысяч рублей.

Из-за нападения животного женщина оказалась в больнице. Раны на одной пострадавшей ноге были инфицированы, потребовалось стационарное лечение. В суде удалось доказать, что владельцы беспородного пса не сделали ничего, чтобы обезопасить соседей от нападения.

Ответчики пытались оспорить сумму компенсации, они посчитали, что 5 тысяч рублей будет достаточно. Однако суд оставил приговор без изменений.