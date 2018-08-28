Жительницу Алтайского края будут судить за убийство новорожденной дочери

У женщины есть еще трое маленьких детей
31-летнюю жительницу Троицкого района Алтайского края будут судить за убийство новорожденной дочери.
По версии следствия, в конце мая 2018 года подозреваемая тайно родила у себя дома четвертого ребенка. О ее беременности не знали в женской консультации.
«Не желая оставлять девочку, она закопала ее тело в огороде», — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.
На допросе женщина признала вину, сказав, что на убийство ее толкнуло тяжелое материальное положение и наличие трех маленьких детей.
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