Жительницу Алтайского края задержали за кражу игрушек и армейского кителя

МВД: украденную военную амуницию женщина носила как домашнюю одежду

32-летнюю жительницу Алтайского края подозревают в краже детских игрушек и кителя.

Хозяйка одного дома в с. Георгиевка Локтевского района, уезжая на зиму, попросила присматривать за хозяйством соседку. Вернувшись на днях, домовладелица обнаружила пропажу телевизионной приставки, постельного белья, детских игрушек и армейского кителя сына. Возмущённая и огорчённая женщина обратилась в полицию, и уже на следующий день оперативники локтевского отдела полиции «напали на след». В краже имущества подозревается та самая соседка, которую потерпевшая попросила присматривать за домом и, соответственно, оставила ей ключ.

Всё похищенное имущество, кроме детских игрушек, полицейские обнаружили дома у подозреваемой, которая вины своей и не отрицала. По её словам, игрушки она раздала детям, а военный китель носила сама дома.

Сумма материального ущерба причинённого потерпевшей составила 5000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. И вот за это 32-летней сельчанке придется отвечать по ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».